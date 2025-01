La vela fa tappa ad Andora con le regate della Befana: oltre cento gli atleti presenti

Andora sta diventando sempre più un punto di riferimento importante per la vela italiana. Prendono il via da domani tre giornate di regate di alto livello destinate a ragazzi, giovani e adulti della classe Ilca.

Da sabato 4 fino a lunedì 6 gennaio si terranno le regate organizzate dal Circolo Nautico Andora, in cui gli atleti gareggeranno con le loro imbarcazioni suddivise in base alle età. Sono previste le regate per i ragazzi/e Under 16 – Under 18 sulle imbarcazioni Ilca 4, le regate per gli Under 17, Under 19 Ilca 6 M ed Ilca 6 F Under 17, Under 19, Under 21 e per le categorie Master degli adulti Over 30 sugli Ilca 6/7.

