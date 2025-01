Massacrato in strada a Certosa, si indaga per tentato omicidio: la vittima colpita con una spranga

Genova. Tentato omicidio: è questa l’ipotesi di reato formulata dalla procura in relazione alla brutale aggressione subita all’alba del primo gennaio da Pablo Edoardo Laniz Vargas, 43enne cittadino ecuadoriano trovato esanime e in una pozza di sangue in via Jori, a Certosa.

Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Marcello Maresca, l’uomo avrebbe subito un vero e proprio pestaggio, forse un raid punitivo, da parte di persone che lo hanno massacrato a calci, pugni e a sprangate.

