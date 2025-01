Minoranze in Regione: “Pronto Soccorso in difficoltà, urgente commissione sulla sanità”

Liguria. I gruppi di opposizione in consiglio regionale – Partito Democratico, Lista Orlando Presidente, Alleanza verdi sinistra e Movimento cinque stelle – hanno chiesto una Commissione urgente sulla sanità e in particolare sullo stato dei pronto soccorso. I gruppi hanno chiesto di audire l’assessore alla sanità, i sindacati e tutti i soggetti coinvolti.

“Il presidente della Regione Bucci e l’assessore alla Sanità Nicolò continuano a fare passerelle e a dire che nei pronto soccorso liguri va tutto bene, che i flu point funzionano ed è tutto sotto controllo. Ma la realtà è un’altra, l’abbiamo vista con i nostri occhi visitando in questi giorni i reparti di emergenza urgenza della regione e l’hanno raccontata i cittadini in attesa per ore sulle barelle, mentre il personale faceva i salti mortali per garantire il miglior servizio possibile in condizioni difficilissime” affermano il vicepresidente della Commissione sanità Enrico Ioculano, consigliere regionale PD e i capigruppo Armando Sanna (PD), Gianni Pastorino (OP), Selena Candia (Avs) e Stefano Giordano (M5S).

» leggi tutto su www.ivg.it