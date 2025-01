Pallacanestro Alassio, ottimi piazzamenti al “Ciao Rudy” di Pesaro

Alassio. Tradizionale appuntamento natalizio per i colori gialloblù, dal 27 al 29 dicembre a Pesaro, che si sono presentati nelle Marche con le squadre Under 15 e Under 17.

Sono stati tre giorni molto formativi e con alcuni ragazzi che hanno resistito nonostante i malanni di stagione. Ecco il breve resoconto redatto dalla Pallacanestro Alassio.

Under 15: Esordio con i laziali di Ponte di Nona che superiamo incrementando il punteggio quarto dopo quarto pur con Ema ai box e Vitto influenzato. Il giorno dopo vinciamo con i marchigiani di Loreto e con CAB Ancona. L’ultima giorno ci vede in semifinale con gli amici del Kolbe Torino che riusciamo a superare pur soffrendo ma in finale non ne abbiamo più e cediamo a Loreto (Eccellenza Marche) che avevamo superato il giorno prima! Gran secondo posto in condizioni non facili e con le energie ridotte al lumicino.

– PONTE NONA 37 – PONENTE 65

– PONENTE 57 – LORETO 42

– PONENTE 74 – CAB ANCONA 38

– KOLBE 33 – PONENTE 43

– LORETO 64 – PONENTE 53

» leggi tutto su www.ivg.it