Passa davanti all’appartamento vuoto della zia e nota luci accese e movimento

Pomeriggio movimentato a Brugnato quello di giovedì 2 gennaio per un episodio che riporta in auge il tema della sicurezza in Val di Vara. Una donna, passando di fronte all’appartamento di proprietà di una sua parente che in quel momento si trovava fuori paese, ha notato le luci accese all’interno e movimento nei pressi dello stabile, lanciando grida di allarme raccolte da molti residenti e dalle forze dell’ordine. A raccontare l’episodio è Laura Chiappella, imprenditrice nel settore ristorazione e consigliera comunale molto conosciuta nella valle.



“Erano circa le 18.30 e passeggiavo insieme a un’amica nei pressi dell’alloggio di una sua zia – spiega a Città della Spezia -. Si tratta di una seconda casa che aveva lasciato da pochi giorni e avrebbe dovuto essere chiusa. Passando alle finestre abbiamo notato luci accese e movimento all’interno dello stabile, in men che non si dica abbiamo iniziato a gridare e molti concittadini sono scesi in strada mentre chiamavamo le forze dell’ordine. A quanto abbiamo appresso avrebbero fermato due ragazzi, anche se ci sono ancora indagini in corso al momento”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com