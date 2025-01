Problemi di sicurezza in via della Pace, Comune potenzia l’illuminazione

Il Comune di Sarzana provvederà a potenziare l’illuminazione in alcuni tratti di via della Pace. L’Amministrazione ha infatti ricevuto dalle forze dell’ordine cittadine alcune segnalazioni circa l’esistenza di rischi per la sicurezza in alcune aree, favoriti anche dall’illuminazione non del tutto soddisfacente, con conseguenti difficoltà per gli operatori che quotidianamente effettuano controlli in una zona complicata della città insieme a via Privata Giorgi, via Gori e Piazza Martiri. L’impegno di spesa, di 33mila euro, prevede la sostituzione di cinque centri luminosi già esistenti e completi di palo, l’installazione di tre nuovi punti luce e 25 doppi bracci con lampade a led in sostituzione dei singoli esistenti su tutto il percorso stradale. L’intervento sarà effettuato da City Green Light.

