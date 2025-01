Pronto soccorso, Bucci e Nicolò: “Disponibili a partecipare alla commissione sulla sanità”

Genova. “La richiesta dell’opposizione di convocazione della Commissione Salute sul tema degli accessi ai pronto soccorso degli ospedali liguri rientra tra le principali prerogative della Commissione stessa e come tale va avanzata”. In una nota il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò si dicono “assolutamente disponibili a prendere parte a un’audizione, qualora richiesto”.

“Nel merito delle critiche e delle osservazioni che si sono via via susseguite in questi giorni, occorre invece riportare le narrazioni ai fatti oggettivi – spiega la giunta regionale – Sia prima, sia durante i giorni di festività si è voluto verificare in più occasioni la reale situazione nei pronto soccorso, confrontandosi con il personale operante. Non c’è stata alcuna passerella, si è sempre trattato di visite non concordate e mirate a rilevare sul campo criticità e possibili soluzioni. È sempre stato verificato un sostenuto accesso ad alcuni pronto soccorso e la cosa non è mai stata minimizzata. Al contrario, con il personale competente, si sono sempre analizzate le possibili cause e valutati eventuali correttivi”.

