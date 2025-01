Saluta anche il portiere della Primavera Mosti, in prestito fino a giugno alla Pistoiese

Dopo Gian Marco Crespi, ceduto ieri al Caldiero Terme in Serie C, lo Spezia perfeziona anche la cessione in prestito fino a giugno di Nicola Mosti, giovane portiere classe 2006 della Primavera di mister Claudio Terzi. Mosti scenderà in Serie D per lottare con la Pistoiese, dove avrà modo di mettersi in luce nel calcio dei grandi e accumulare esperienza importante prima di fare ritorno allo Spezia nella prossima stagione.

