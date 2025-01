Sampdoria, Accardi già al lavoro: Mattia Valoti vicino a vestire la maglia blucerchiata. Piace Bandinelli dello Spezia

Genova. E’ partito solamente da un giorno il mercato ma per la Sampdoria è subito tempo di mettersi a lavoro. Dopo la sconfitta casalinga contro il Pisa (dove però i blucerchiati hanno espresso buon gioco) il tecnico Leonardo Semplici era stato chiarissimo sul tracciare gli obiettivi di questa sessione di mercato invernale: in primis sfoltire la rosa e, poi, quello di rinforzarla con almeno due new entry per reparto.

Ci sarà da lavorare per il direttore tecnico Pietro Accardi (ma non solo per lui) chiamato a rimediare a una campagna acquisti che sinora si è dimostrata inadeguata nonostante il monte ingaggi sia il secondo della Serie B dopo il Sassuolo con oltre 24 milioni. Ora non si può più sbagliare, con il terzo cambio in panchina e una classifica, per usare un eufemismo, non soddisfacente la Sampdoria ha l’ultima chance per rendere i tifosi orgogliosi e per rendere giustizia alla storia blucerchiata.

