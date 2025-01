Scherma: Vinai primo ligure nella spada categoria Allievi alla prima Prova Nazionale GPG di Ravenna

Finale Ligure. Buoni risultati per gli atleti della Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D, nella prima Prova Grand Prix “Kinder Joy of Moving” tenutasi a Ravenna, che in tre giornate, dal 13 al 15 dicembre, ha visto scendere in pedana 1.360 atleti provenienti da tutta Italia.

Per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, guidata dal maestro Sergio Nasoni, hanno preso parte alla competizione Alessandro Martino (categoria ragazzi) e Matteo Vinai (categoria allievi).

