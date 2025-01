Serie D, Albenga: le novità per evitare un caso Pistoiese-bis

Albenga. La scorsa giornata di Serie D è stata una brutta pagina di storia per l’ambiente bianconero: non presentarsi al Ciccione contro i rivali sportivi dell’Imperia, perdendo la partita a tavolino, è un evento fortemente negativo per l’Albenga che ha poi portato ad un punto di penalizzazione con una classifica che lo vede in piena zona playout e sempre più in basso.

A parte la novità dell’attaccante Giovanni Daidola (in distinta contro il Ligorna) e qualche entrata in rosa da svelare con la distinta domenicale, non si vede ancora solidità e chiarezza a livello generale: questo perché si prospettano anche altre nuove partenze (Freccero, Salavagione e probabilmente anche Bovegno) che si aggiungono al gruppone dell’esodo dell’ormai passato 2024.

