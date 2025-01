Sestri: dispositivi rilevamento infrazioni, rinnovato il contratto per tre anni

A Sestri Levante si rende necessario procedere al noleggio di sei dispositivi di rilevamento delle infrazioni semaforiche, per un periodo di tre anni, (dal 01/01/2025 al 31/12/2027) nelle postazioni di via Antica Romana occidentale- viale Mazzini; via Terzi incrocio via Mori; Gramsci, in cui sono già operativi impianti della ditta Project Automation spa, con sede a Monza i cui contratti sono però in scadenza. “Considerato che la ditta citata ha dato prova di affidabilità ed efficienza

nel tempo, considerata l’accurata esecuzione del contratto”, è stato deciso di accettare l’offerta proposta dalla stessa ditta per il noleggio dei 6 dispositivi per il rilevamento delle infrazioni semaforiche, per tre anni, dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, ad un costo complessivo pari a 122.894 euro Iva compresa), con un prezzo inferiore rispetto al precedente noleggio per tutte le postazioni: 33,833 per il 2025 e 44.505 per gli anni 2026 -2027.

