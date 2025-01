“È bastato che il Sindaco dichiarasse di auspicare una fattiva collaborazione con la Regione, dopo gli ultimi tre anni in cui ciò non è avvenuto, per scatenare la reazione scomposta dei consiglieri di minoranza del gruppo “Esserci per Ameglia”. Il Sindaco, dopo tre anni in cui ha cercato di evitare la sterile polemica, ha semplicemente affermato, durante un incontro tra il Presidente Bucci e i Sindaci della Provincia, la pura verità, peraltro senza incolpare nessuno.

I consiglieri di minoranza sostengono il contrario citando finanziamenti ricevuti precedentemente e riproponendo argomenti che nulla hanno a che fare con quanto dichiarato dal Sindaco, ma noi ancora una volta evitiamo sterili e noiose polemiche. Concordiamo piuttosto con quanto esposto nel merito dal Sindaco durante l’incontro con il Presidente Bucci e auspichiamo una fattiva collaborazione che crediamo dovrebbero auspicare anche i consiglieri di minoranza. Un’unica osservazione.

I consiglieri non dicono il vero quando affermano che “a Montemarcello è stata inaugurata Via Don Callisto De Marchi, opera finanziata dalla Regione, senza che la stessa fosse invitata”.

In realtà il Sindaco aveva scritto al Presidente e agli Assessori competenti proponendo una data per l’inaugurazione, aggiungendo che se invece per quella data non ci fosse stata la loro disponibilità, attendeva che gli venissero proposte altre date. Da allora non abbiamo mai più avuto notizie dalla Regione, anche evidentemente a causa della vicenda che ha portato alle dimissioni del presidente Toti. Si aggiunga che quell’opera non è stata più inaugurata”. I consiglieri comunali del gruppo “Uniti per Ameglia”.

L’articolo Uniti per Ameglia all’opposizione: “Reazione scomposta” proviene da Città della Spezia.

