Verso Lecce – Genoa, Vieira: “Avversario difficile, noi dobbiamo fare una partita di squadra”

Genova. A Empoli è andata bene, ora c’è Lecce e poi ci sarà Parma, tre partite che potranno dire che campionato potrà fare il Genoa da qui in avanti.

Domenica la trasferta al Via del Mare e Patrick Vieira è consapevole della difficoltà del match, ma anche di come i suoi ragazzi stiano crescendo: “A Empoli abbiamo fatto una bella partita di squadra, abbiamo avuto dei momenti molto difficili, ma li abbiamo superati con l’unità, con la qualità e con la mentalità giusta. Ora arriva il Lecce, una partita ancora difficile. Loro saranno orgogliosi perché hanno perso l’ultima partita e in casa sono molto difficili da affrontare. Fisicamente sono una squadra forte con una qualità individuale soprattutto davanti e noi, ancora una volta, dobbiamo fare una partita di squadra, far vedere che possiamo lavorare tutti sul campo. Siamo pronti a fare una bella partita perché vogliamo prendere punti”.

