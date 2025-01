Winter Park, oltre 4500 presenze alla mattinata dedicata alle persone con disabilità

Genova. Circa 4500 partecipanti provenienti da più regioni d’Italia, con presenze da Paesi in guerra come Ucraina, Afghanistan e Siria. Si conferma un successo la mattinata dedicata alle persone con disabilità, svolta oggi venerdì 3 gennaio 2025 al Winter Park di Ponte Parodi (Genova). Gli esercenti hanno aperto le proprie attrazioni esclusivamente e gratuitamente per le persone con disabilità e per le loro famiglie, dedicando così una mattinata a chi, tutti i giorni, potrebbe avere difficoltà nel godersi in tranquillità le più cento attrazioni presenti.

Iniziata diciannove anni fa, l’iniziativa è sempre molto attesa dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie. «Nel 2006 eravamo poche decine – spiega Nadia Superina, coordinatrice dell’evento – e poi, edizione dopo edizione, l’iniziativa è diventata un appuntamento fisso per migliaia di ragazze e ragazzi che arrivano appositamente a Genova da più regioni d’Italia. Quella di oggi è stata una mattinata splendida, che ha visto anche l’adesione di persone provenienti da Paesi in guerra come Ucraina, Afghanistan e Siria. Inoltre, rispetto agli anni scorsi, hanno partecipato molti anziani che, nonostante le difficoltà legate all’età e ad alcune disabilità, hanno deciso di immergersi nel clima di festa e godere della compagnia e dell’atmosfera unica che colora il Winter Park in occasioni speciali come questa». Dalle 10 alle 12.30 di venerdì 3 gennaio 2025, tutte le attrazioni hanno aperto gratuitamente ed esclusivamente per le persone con disabilità. «Gli organizzatori del Winter Park – prosegue Superina – si sono fin da subito dimostrati molto attenti a queste esigenze, impegnandosi molto a organizzare questo evento, a cui hanno potuto partecipare tutte e tutti, sia con la famiglia, sia attraverso le molte associazioni coinvolte provenienti anche quest’anno da Liguria, Piemonte e Toscana, come Cepim, Chiossone, Fa.Di.Vi, Angsa, Ass. Ligure X fragile, Emozioni Giocate, Insieme per caso, Papa Giovanni XXIII, BIC Genova, Anffas e molte altre».

