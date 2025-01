AFA ad alta disabilità: al via i corsi sul territorio lunigianese, ad Aulla e Pontremoli

Dopo l’inizio dei corsi Afa, Attività fisica adattata, in tutti i comuni lunigianesi, il Consorzio offre un nuovo servizio, dedicato a persone con scarsa mobilità. L’Afa è un’attività fisica non sanitaria, svolta in gruppo e in luoghi adeguati. È noto che il movimento è in grado di garantire effetti positivi in termini di benessere psicofisico a tutte le età, migliorando il tono della muscolatura, lo stato delle articolazioni e la resistenza alla fatica. L’attività fisica svolta in gruppo, inoltre, contribuisce alla socializzazione e alla qualità di vita delle persone che la praticano.

Effetti positivi si riscontrano in soggetti con ridotta capacità motoria dovuta a sedentarietà e ad artrosi, esiti di interventi ortopedici e patologie reumatiche. Evidenze scientifiche ne dimostrano l’efficacia nella prevenzione dell’osteoporosi e nella terapia di patologie, quali l’ipertensione arteriosa, il diabete e le cardiopatie. L’AFA si è dimostrata adatta anche per persone con ridotta autonomia motoria a causa di malattie tipo ictus e parkinson, purché in fase stabilizzata.

I corsi sono condotti da istruttori laureati in scienze motorie e/o fisioterapia.

Attualmente è possibile accedere a corsi:

AFA a bassa disabilità, rivolta a persone sedentarie o con artrosi, osteoporosi, cioè patologie che migliorano con il movimento;

AFA ad alta disabilità, rivolta a persone con limitazioni funzionali conseguenti a patologie invalidanti stabilizzate (ictus, parkinson).

