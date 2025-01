Albisola Superiore, Garbarini replica alle minoranze: “Che chi ha deciso di fare la storia e chi di rimanere comparsa”

Albisola Superiore. “L’opposizione è convinta che siamo stati incapaci di progettare l’attività della città, ma a questa loro affermazione credo abbiano risposto i cittadini albisolesi negli ultimi 20 anni non scegliendo le loro proposte e i loro programmi in nessuno degli ultimi quattro appuntamenti elettorali”. Esordisce così il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, in risposta al comunicato stampa del gruppo di minoranza a seguito dell’ultimo consiglio comunale del 30 dicembre.

“Neppure dinanzi ad un appuntamento storico come quello che siamo riusciti a fare sì che si realizzasse, ovvero l’approvazione del bilancio previsionale entro il 31 dicembre, evento che non accadeva da 30 anni, l’ultima volta nel 1995 – ricorda il primo cittadino – i consiglieri di minoranza che, pur alternandosi tra le fila dell’opposizione, hanno sempre auspicato un bilancio comunale migliore riescono a disattenderlo, credo si commentino da soli”.

