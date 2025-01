Autostrade, Ghio (Pd): “Aumento dei pedaggi un insulto ai liguri, ennesima promessa del governo non mantenuta”

Liguria. “L’aumento dei pedaggi autostradali è l’ennesima promessa del governo non mantenuta e un insulto ai cittadini liguri che ogni giorno fanno i conti con autostrade che sono un cantiere continuo, con chiusure notturne e diurne di tratte e caselli, viaggi a corsia unica, code e rallentamenti per cambi di carreggiata e lavori. La Liguria ha bisogno che vengano risolte le situazioni di disservizio in cui vivono costantemente le vie di comunicazione non di nuovi rincari”.

Così la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera e componente Commissione trasporti Valentina Ghio che ha presentato un’interrogazione al Ministro dei trasporti sui rincari autostradali.

