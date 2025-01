Calcio/ Riese, il 2025 inizia con il pari contro Goliardica

Dal Calcio ACD Riese

Goliardica Genovese 1 – Riese 1

Pareggio in trasferta per la Riese, che nella prima gara del nuovo anno, giocata oggi trova un buon punto. La cronaca della gara vede partire meglio i ragazzi di mister Fiorito che già al minuto 12 creano la prima potenziale occasione da rete con Gatto il quale dalla fascia destra serve Macaj in area il quale tiro da buona posizione viene deviato in angolo da Ribizzi. Al minuto 18 da un incursione in area di Ginocchio la Riese si guadagna un calcio di rigore e Gatto dagli undici metri realizza il gool dello 0 a 1. Provano gli ospiti a venire fuori e sul finire di primo tempo si rendono pericolosi da calcio piazzato ma Calori e attento e respinge l’ insidioso tentativo.

