Dalla fantasia dei più piccoli ecco il libro “I doni per l’albero”

Si intitola “I doni per l’albero” ed è un libro i cui racconti e illustrazioni sono frutto della fantasia di bambini tra i tre e i nove anni frequentanti la scuola primaria e dell’infanzia del plesso scolastico “G. Chierici-P. Podestà” di Piano di Madrignano e l’Istituto comprensivo “S. D’Acquisto” di Follo e Calice al Cornoviglio. Al centro del volume, un abete di città, dimenticato in un cortile dal Natale precedente; attorno si snodano storie di diversi personaggi, dalla renna Ale alla Befana, passando per un assessore ambientalista. Il libro, edito dalla casa editrice L’Aquilone, è sponsorizzato dal Lions Club di Ceparana nell’ambito del progetto “Cibi… Amo. Ricette dal mondo per un mondo migliore”. Della partita anche la L.O.M. Petrolchimici di Massa, che ha sostenuto le spese della tipografia.

