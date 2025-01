Domenica al Fantoni con l’arpa di Linda Veo

L’arpa ha un’origine antichissima: deriva dal cosiddetto arco, primi ad avere in uso l’arpa furono i Sumeri. Due arpe poi, sono state trovate nella tomba di Ramses III a Luxor, dove sono anche state rinvenute le raffigurazioni di due arpisti che suonano due strumenti di grandi dimensioni a forma di arco; per questo motivo questa sepoltura è nota anche come “Tomba degli arpisti”. Nel 1607, Monteverdi, fu il primo a dedicarle un ruolo solistico nell’Orfeo, dove simboleggia la lira suonata da Orfeo. Mentre tra i bagagli che Maria Antonietta portò con sé quando nel 1770, a 15 anni, si recò a Parigi per sposare il futuro Luigi XVI c’era un’arpa. Allieva di Gluck la futura regina si esercitava quotidianamente.

Al Fantoni, domenica 5 gennaio alle 18 non ci sarà la regina Maria Antonietta ma una giovane principessa, Linda Veo, che ha iniziato a studiare arpa all’età di 11 anni presso il Conservatorio di La Spezia dove si è diplomata nel 2019 con l’insegnante Lisetta Rossi. Negli anni che seguono un Erasmus alla Robert Schumann Hochschule di Düsseldorf ed esegue con l’orchestra della Hochschule e con la direzione del compositore stesso, Gregor Mayrhofer, l’InsectConcerto presso la Tohnalle di Düsseldorf. Durante il suo periodo di studi partecipa a numerose masterclasses, tra cui il ‘’Corso Marco Allegri’’ a Castrocaro Terme e il Festival ‘’Duchi d’Acquaviva’’ ad Atri pr poi laurearsi presso il conservatorio di Torino nel giugno 2022 con votazione 110 e lode. A novembre 2022 collabora con la Contrametricensemble di Torino per poi lavorare presso gli studi Rai di Torino come arpista nell’orchestra del programma StraMorgan.

