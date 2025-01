Unica donna fra i dieci artisti più ascoltati in Italia su Spotify nell’ultimo anno e protagonista di uno dei tour più attesi dei prossimi mesi. Archiviato un 2024 denso di soddisfazioni dunque per la spezzina Anna Pepe si spalancano le porte di un altro anno nel quale il suo nome e la sua musica continueranno a rimbalzare ovunque, dopo che l’album “Vera Baddie” l’ha incoronata come regina indiscussa dell’hip hop italiano. Un ruolo confermato anche dall’ultima apparizione live in Sardegna solo pochi giorni fa e soprattutto dalla serie di date che l’attende nei principali palazzetti italiani per il prossimo novembre. Saranno addirittura tre quelle nel glorioso Unipol Forum di Assago dove, a distanza di poco meno di un anno, restano disponibili solo i tagliandi della terza serata dopo i primi due sold out. Stessa sorte per il concerto di Mantova mentre restano ancora aperte le date di Torino, Padova, Roma, Napoli, Firenze e Casalecchio di Reno.

A distanza di cinque anni dal fulmineo successo di “Bando” dunque la sua carriera continua a macinare numeri, record e soprattutto affetto dai propri fan, mantenendo però ben saldo il rapporto con le origini e gli affetti. Un punto di forza raccontato nei giorni scorsi anche a Vanity Fair: “Stacco facendo cose semplici e stando con gli amici, mi tengo loro con cui sono cresciuta in provincia, non mi hanno abbandonata. E con la mia famiglia che ha creduto in me fin dall’inizio. Mi sento di provincia – ha aggiunto – ho ancora quella fame, quel tipo di atteggiamento ma la mia vita è Milano e non torno spesso. Cosa ha funzionato? La naturalezza, il fatto che le soprattutto le ragazze possono rivedersi in me”.

L’articolo Dopo un 2024 da record un 2025 di sold out: sarà ancora l’anno di Anna proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com