Gennaio: incontri per l’unità dei cristiani e dialogo con l’ebraismo

Le Chiese cristiane presenti nel territorio della provincia della Spezia invitano a partecipare ai tradizionali appuntamenti ecumenici del mese di gennaio, che quest’anno prendono il via con qualche anticipo rispetto al passato. A millesettecento anni dal Concilio di Nicea, svoltosi nella città dell’Asia Minore nell’anno 325, saranno dedicate alle importanti tematiche affrontate in quel Concilio le riflessioni promosse per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si tiene dal 18 al 25 gennaio e che quest’anno ha come filo conduttore un brano del Vangelo di Giovanni, “Credi tu questo ?”. Si inizia dunque già venerdì prossimo 10 gennaio, con due incontri che avranno come relatore padre Antonio Amenta. Amenta, 49 anni, è un sacerdote dell’arcidiocesi di Palermo ed appartiene alla comunità religiosa dei “Ricostruttori nella preghiera”, che come è noto è presente anche in diocesi. E’ inoltre docente invitato di Ecclesiologia alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia. Due, come detto, gli incontri previsti venerdì prossimo: alle 10, nella sala multimediale di Tele Liguria Sud, padre Amenta tratterà il tema “Il concetto di Chiesa nel pensiero di Pavel A. Florenskij: una prospettiva ecclesiologica dall’Oriente cristiano”. Alle 17.30, nel salone della chiesa battista di via Milano, il tema, sempre legato all’insegnamento del medesimo autore, sarà “La prospettiva ecumenica di Pavel A. Florenskij: spunti e riflessioni per un’ecclesiologia a ‘due polmoni’ “. Pavel Florenskij, prete ortodosso e filosofo, visse in Russia tra il 1882 e il 1937, quando venne fucilato dal regime staliniano. Negli ultimi decenni sono stati riscoperti e studiati i suoi studi non solo filosofici ma anche teologici, con particolare riguardo proprio all’ecumenismo. Domenica prossima 12 gennaio sarà invece celebrata, sempre alla Spezia, la giornata annuale per il dialogo ebraico-cristiano. Alle 16, nell’aula magna del polo spezzino dell’Istituto superiore di scienze religiose della Liguria, in via Malaspina 1, andrà in scena lo spettacolo “Pellegrini di speranza”, sull’esperienza del Giubileo nella tradizione ebraica. Lo spettacolo, introdotto da Franca Landi, sarà a cura del progetto Davka. Le iniziative di carattere ecumenico termineranno la domenica successiva 19 gennaio, nel cuore della settimana di preghiera. In quel caso l’incontro di preghiera, sul tema “Credi tu questo?”, avrà luogo alle 16 nella chiesa copta di piazzale Kennedy. Tutti sono invitati.

