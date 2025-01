“Hêtre” e “Phasmes”, doppio spettacolo al Trac Festival per il giorno dell’Epifania

Doppio appuntamento il giorno dell’Epifania al Trac Festival, la rassegna dedicata a teatro e circo contemporaneo promossa dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico, con il supporto di Artificio23. Lunedì 6 gennaio 2025 (ore 17.30) lo chapiteau allestito al Pin ospiterà due spettacolo della compagnia Libertivore, nata nel 2005 grazie alla collaborazione fra Fanny Soriano, danzatrice e acrobata aerea, e Jules Beckman, musicista e performer.

In Hêtre una giovane donna si allontana gradualmente dal mondo reale ed entra in una foresta di misteri e sogni. Il suo corpo, come se fosse una liana, si avvicina, si insinua, scivola fino a confondersi con il legno. In questo momento di solitudine non si chiude in se stessa, raccoglie le forze e spalanca le finestre, quelle che si affacciano verso l’altrove e l’intimo.

