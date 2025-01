Il comune di Arcola sostiene l’associazione Amici di Elsa, mettendo a disposizione i propri uffici per la vendita dei calendari, realizzati per sostenere progetti dedicati alla disabilità. Il calendario 2025 ha visto la partecipazione di dodici sindaci e altrettanti parroci dei Comuni di Massa Carrara, più alcuni Comuni liguri, tra i quali il comune di Arcola con la sindaca Monica Paganini e il parroco Don Pierluigi Portunato. In ogni foto, in modo ironico e divertente, ogni sindaco e ogni parroco vengono tenuti per la giacca da alcuni ragazzi, che quindi hanno la funzione di mediatori tra i due contendenti. I calendari sono disponibili presso la biblioteca (parco Mimma Rolla) e presso l’ufficio eventi e promozione del territorio in Castello, a fronte di un offerta di euro 8.

