Inchiesta sulle violenze subite dalla consigliera, procura chiede archiviazione. Ghio: “Stupita, si potevano aiutare altre donne”

Genova. “Io non sono delusa, né arrabbiata. Non avevo aspettative. Credo che però la scelta di archiviare sia curiosa, soprattutto perché mi sono resa disponibile fin da subito a parlare con i magistrati e raccontare questa storia. Compreso il nome di quella persona. Credevo che questo passaggio fosse doveroso”.

Con queste parole Francesca Ghio commenta a Genova24 la notizia – diffusa oggi sulla stampa – della richiesta arrivata dalla procura per l’archiviazione del fascicolo aperto per violenza sessuale aggravata dopo che la consigliere aveva condiviso in Sala rossa la sua dolorosa testimonianza di abusi subiti in infanzia. “Se ho raccontato questa storia – spiega Ghio – non è per vendetta o per avere chissà che risarcimento, ma per dare voce a tutte le donne che subiscono violenza e per spingere sulla necessità di riforme. Se la procura ora chiede l’archiviazione senza nemmeno voler sapere il nome di quella persona, lo trovo triste e una brutta figura da parte della magistratura. Questa persona è ancora a Genova ed è tra noi, forse sarebbe utile sapere chi è, anche per aiutare eventuali altre vittime come me”.

» leggi tutto su www.genova24.it