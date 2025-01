Genova. Ancora una giornata da dimenticare per la viabilità autostradale sul nodo genovese. Dopo le fortissime criticità verificatesi in questi giorni dovute alla grande mole di traffico su tratte interessante da grandi cantieri di messa in sicurezza, anche oggi si registrano problemi sulla A26.

Sulla Pra’-Gravellona Toce, infatti, poco dopo le 13.30 si è verificato un incidente tra Masone e Ovada in direzione nord, in un tratta dove sono presenti diversi scambi di carreggiata.

