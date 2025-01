Recco: rinvenuto un cadavere nel bosco, mistero sull’dentità

A trovarlo è stato un cacciatore in un bosco sopra località Cotulo sulle colline di Recco. Il cadavere di una persona, presumibilmente uomo, con gli abiti a brandelli e privo di documenti. Poco più di uno scheletro. Sarà l’autopsia a stabilire quando è avvenuto il decesso. L’esame del Dna potrà essere determinante per il riconoscimento. Sarà controllato l’elenco delle persone scomparse, anche da territori distanti come la Val di Vara e la Val Petronio. Le ipotesi sono tante: un senza fissa dimora, un escursionista, un cercatore di funghi, A seguire le indagini i carabinieri di Recco e della Compagnia di Santa Margherita Ligure. In Procura è stato aperto un fascicolo. Da domani saranno ascoltati gli abitanti della zona per sapere se, frugando nella loro memoria, ricordano la presenza di qualche sconosciuto.

