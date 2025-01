Saldi, partenza positiva a Genova: fino al 15% di vendite in più grazie ai turisti. Recine: “Genovesi vi aspettiamo”

Genova. Buona la prima. Questo sinteticamente il bilancio della prima giornata di saldi invernali per gli esercenti genovesi, giornata che ha dato il via ai 45 giorni delle attese vendite promozionali, a cui si guarda per un boccata di ossigeno per un comparto, quello del commercio, in cerca di certezze.

A tirare soprattutto i turisti, presenti in massa in città per il ponte dell’Epifania. “I genovesi li aspettiamo al rientro dalle vacanze – commenta Francesca Recine, presidente regionale e vice presidente nazionale di Fismo Confesercenti – offrendo la consueta esperienza e qualità che da sempre riserviamo a tutti i nostri clienti”.

