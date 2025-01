Sci, la ligure Greta Angelini pronta per i Giochi Mondiali Universitari invernali di Torino

Savona. La giovane sciatrice ligure Greta Angelini, classe 2003, parteciperà i Giochi Mondiali Universitari FISU che si terranno a Torino questo gennaio.

Greta, ex alunna del Liceo Scientifico “Suore della Neve” di Pegli, frequenta attualmente il terzo anno della Facoltà di Economia e Management all’Università della Valle d’Aosta. La sua carriera sportiva, iniziata in tenera età, è già ricca di successi: medaglia d’oro agli italiani Aspiranti in discesa libera e osservata nazionale di Ski Cross, discipline in cui gareggerà durante l’evento torinese. Tra le altre sue imprese si contano il debutto in Coppa Europa a soli 16 anni e numerosi piazzamenti di rilievo nel circuito Grand Prix Italia.

