Sestri: “Piano della sosta, nella calza del sindaco la Befana metterà tanto carbone”

Dal Gruppo Progresso Per Sestri

Domani notte arriva la Befana e non mancherà di riempire la calza del sindaco Solinas con tanto tanto carbone. Eh sì perché le dichiarazioni odierne dell’Amministrazione sulle mirabolanti innovazioni riguardo al piano della sosta fanno pensare ad un tentativo di distrarre l’attenzione del cittadino rispetto ai soliti aumenti così amati da questa Giunta.

Se è vero che largo Sturla diventa gratuito durante la settimana (ma festivi e prefestivi si paga, eccome!) ci sono parecchi aumenti che colpiscono sia residenti che non residenti. E ricordiamoci che il “non residente” non è il turista – presenza mal tollerata da qualche esponente della maggioranza – ma è molto più semplicemente il cittadino di Sestri Levante sprovvisto di bollino rosso o di pass di settore (cioè oltre il 50% degli abitanti).

Per fare qualche esempio concreto: il vicesindaco sottolinea che il park Montepagano ha una tariffa agevolata di 10 euro al giorno. Peccato che l’anno scorso l’abbonamento giornaliero costasse 7 euro così come nel parcheggio di via Palermo alta. Un bell’aumento del 42% che va ad aggiungersi, sempre per gli stessi due parcheggi, all’aumento del 50% della sosta di 5 ore (da € 4 a € 6). E il park Sant’Anna? E’ stata tolta la tariffa agevolata per abbonamento 7 giorni e sono aumentati del 25% sia il costo dell’abbonamento mensile (da € 200 a € 250) che il costo dell’abbonamento annuale (da € 1.000 a € 1250).

Infine il park Stazione per cui viene segnalata la tariffa giornaliera di 10 euro per i residenti e di 16 euro per i non residenti. Ottimo! Ma anche in questo caso si dimentica di ricordare le tariffe dello scorso anno che prevedevano una tariffa giornaliera ordinaria di 10 euro (un bel +60%) e un tariffa per residenti di € 7 (+42%) e che anche per la sosta di 5 ore l’aumento sia stato del 33% per i non residenti (da € 6 a € 8 ) e del 50% per i residenti (da € 4 a € 6).

E non dimentichiamo che la tanto sbandierata gratuità per il rinnovi dei contrassegni ZTL (Blu e Baia) è una marcia indietro rispetto all’infelice scelta dell’anno scorso quando da gratuita, come era sempre stata, era stata portata a € 10 e che sempre l’anno scorso era stato raddoppiato il costo del bollino giallo lavoratori. Insomma, come sempre da due anni a questa parte, l’unica modalità di amministrazione conosciuta dalla Giunta Solinas è quella di pescare soldi nelle tasche dei cittadini. Perlomeno non raccontatela ai cittadini come se fosse un grande traguardo raggiunto.

