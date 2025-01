Poco dopo le 15 lungo la via Aurelia a Sori, diverse auto sono rimaste coinvolte in un incidente; il traffico è stato momentaneamente interrotto. Sul posto i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica per verificare le responsabilità. Una bimba di due anni ha subito un trauma cranico ed è stata trasportata dai militi della Croce Verde di Bogliasco in codice giallo all’Istituto Gaslini per accertamenti clinici.

foto da Facebook



