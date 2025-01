Stanno per concludersi i lavori di riqualificazione di via Nuova a Montemarcello

Sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione del percorso pedonale e della piazzetta di Via Nuova, nel cuore del borgo di Montemarcello. Gli interventi principali si sono conclusi pochi giorni prima di Natale. Rimangono da effettuare alcuni interventi complementari. L’intervento ha interessato il tratto che collega il parcheggio pubblico di Via Nuova con l’ex scuola e Via Don Callisto De Marchi. L’Amministrazione Comunale ha lavorato per realizzare un progetto che combinasse sicurezza, accessibilità e attenzione al contesto paesaggistico di Montemarcello. Il rifacimento della pavimentazione ha eliminato buche e cedimenti, garantendo una superficie uniforme e sicura migliorandone anche l’accessibilità, rendendo l’area pienamente fruibile anche per le persone con disabilità. È stata utilizzata una pavimentazione in calcestruzzo architettonico ecocompatibile, scelta per armonizzarsi con il contesto naturale del borgo.

