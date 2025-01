“Tiberi nemico del commercio”, opposizioni stigmatizzano le parole del sindaco Ponzanelli

Opposizioni all’attacco del sindaco Cristina Ponzanelli dopo le parole rivolte al capogruppo di Sarzana Protagonista Matteo Tiberi durante la discussione sul bilancio nell’ultimo Consiglio comunale. Intervenendo a nome del suo gruppo infatti Ponzanelli aveva detto: “La posizione del consigliere Tiberi è curiosa perché nei suoi interventi ha fatto dissertazioni da paladino del commercio cittadino. Si autodefinisce un esperto imprenditore e sembra abbia in tasca ricette, verità e proposte per il settore. Lui e il suo gruppo però non hanno proposto un solo emendamento al bilancio che sia finalizzato al commercio, non hanno speso una parola, sono riusciti a proporre cose già esistenti attaccando capitoli destinati a mantenere viva e vitale la città. Vorrei che si rendesse conto di questo, altrimenti, da quello che emerge, è che lei è un nemico del commercio, non un paladino. Lei in Consiglio comunale ha parlato da paladino ma ha fatto proposte da nemico del commercio”.

L’esponente dell’opposizione nei suoi due interventi precedenti aveva sottolineato: “Bisogna cambiare passo e strategia perché è evidente che le cose fatte finora non hanno funzionato, c’è pieno di fondi sfitti. Gli incentivi non bastano perché da imprenditore posso dire che anche con le agevolazioni in questa fase è difficile stare in piedi. Bisogna dare alla città una dimensione diversa, prendere uno o più settori e farli propri perché rincorrendo altre realtà non risolviamo nulla. Ci vuole più coraggio – aveva detto Tiberi – per fare scelte che facciano ripartire la città in maniera diversa perché le cose fatte si vedono ma credo non abbiano portato risultati apprezzabili altrimenti non ci sarebbe anche questa sensazione di delusione da parte di tanti. I soldi spesi sulle manifestazioni? Ci portano sul livello di tante altre città ma bisogna dare un segnale diverso. Nell’ultimo anno tante persone che vengono da fuori e frequentano Sarzana me ne hanno parlato in maniera negativa e questo deve far riflettere tutti. C’è bisogno di più attività che generino frequentazione e posti di lavoro per sopperire anche ad altri problemi come quello della sicurezza”.

