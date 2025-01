Ad Alassio torna il “Footgolf in spiaggia”: dodici buche per dodici befane all’insegna della solidarietà

Alassio. Dodici buche, piedi buoni e anche un po’ di fortuna. Da nove anni il “Footgolf in spiaggia” che si svolge durante la festa della Befana ha conquistato vecchie glorie del calcio, della tv e dello spettacolo. Un evento che unisce lo sport, la voglia di stare insieme e soprattutto la solidarietà. Anche quest’anno la manifestazione in programma lunedì 6 gennaio intorno alle 11 sarà in favore della Fondazione Airc.

Il programma della nona edizione è stato curato nei minimi dettagli. Alle 10, nei pressi del molo Bestoso, si terrà la 22esima edizione dell’Epifania del Subacqueo, ma anche una dimostrazione di Marcia Acquatica. Quindi primi tiri della nona edizione del grande evento benefico “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane”, organizzata da Eccoci Eventi in collaborazione con il Comune di Alassio (assessorati al turismo e allo sport) e Fondazione Airc, e con il patrocinio di Regione Liguria.

