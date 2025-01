Calcio/ Genoa, in uscita Vogliacco e Pereiro

Alessandro Vogliacco lascia il Genoa ma resta in serie A: il Parma è vicino alla chiusura dell’operazione per un prestito con diritto di riscatto. L’annuncio arriva dal portale gianlucadimarzio.com. I numeri di Vogliacco in rossoblu sono 12 presenze e due gol: uno alla prima giornata nel pareggio in casa 2-2 contro l’Inter e l’altro nel pareggio, sempre con lo stesso risultato in casa contro il Como, ultima gara di Alberto Gilardino in panchina.

Il Genoa però non si ferma qui perchè anche Gaston Pereiro è vicino all’addio: secondo il giornalista di Sky Sport il Bari avrebbe superato la concorrenza ed è pronto ad offrire all’attaccante un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028.

» leggi tutto su www.levantenews.it