La giunta comunale di Calice al Cornoviglio ha voluto festeggiare l’Epifania in maniera particolare. La prima cittadina Federica Pecunia e altri due membri del consiglio si sono mascherati per consegnare delle simpatiche befane, in vista della festa di domani. “Partenza della giunta di Calice al Cornoviglio – raccondano – Consegneremo 50 befane ai bambini di tutta Calice. Buona Epifania”.

L’articolo Calice al Cornoviglio, il Comune consegna cinquanta befane ai concittadini più piccoli proviene da Città della Spezia.

