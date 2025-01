Conciliare scuola e lavoro, alla Formentini famiglie si mobilitano per l’orario modulare: “Aiuta figli e genitori”

Mobilitazione da parte di un gruppo di genitori, alla Spezia, per creare una nuova sezione con orario modulare alla scuola media Formentini nel quartiere di Migliarina. L’idea delle famiglie, una decina al momento, è quella di poter usufruire di un orario particolare inserito all’interno dell’offerta formativa.

Nel dettaglio, la proposta comprende: due giorni alla settimana con uscita alle 16 per gli studenti e la possibilità di usufruire della mensa scolastica. Gli altri giorni l’uscita sarebbe programmata alle 13.

Tra le ipotesi, sempre come previsto dall’offerta formativa, anche quella di uscire alle 14. Da parte della dirigenza scolastica dell’Isa 7 c’è la massima disponibilità a venire incontro alle famiglie che si stanno organizzando. Con i tempi che cambiano, il passaparola corre anche sui social.

Sara è una mamma lavoratrice, fa parte del gruppo e spiega: “Stiamo cercando adesioni perché riteniamo si tratti una bella opportunità per tanti. I ragazzi avranno modo di passare molto tempo assieme e potrebbero coniugare meglio gli impegni scolastici con quelli extrascolastici. E’ doveroso sottolineare che la scuola, che si può contattare per ogni chiarimento sull’orario modulare, dà questa possibilità e anche altri servizi quali la mensa. Riteniamo inoltre che sia davvero un valido aiuto per le famiglie: i genitori lavorando hanno tempistiche diverse. Sappiamo anche che utilizzare i social e altri metodi di comunicazione per rilanciare questo appello può sembrare inconsueto ma è necessario essere moderni, anche per un appello come questo”.

