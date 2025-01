Dopo Malocello, ecco l’enigma Nicoloso: fu il navigatore genovese il “secondo scopritore” delle Canarie?

Una bandiera con croce sul suolo d’un’isola dell’arcipelago Canario. Il planisfero di Angelino Dulcert parla chiaro: croce rossa su fondo bianco. Cosa rappresenta? Il primo pensiero va a Genova perché genovesi erano i navigatori esperti, i cosiddetti sabedores de mar; inoltre la bandiera genovese aveva proprio questi colori e tale simbolo.

Ma perché negli Annali di Genova non risulta menzionata la scoperta delle Canarie? Perché non se ne fa menzione sui documenti ufficiali di Genova? Altra riflessione: Giovanni Boccaccio, del quale nel 2025 ci apprestiamo a celebrare il 650 anniversario della scomparsa, cita Nicoloso da Recco e ci mostra, in fondo, la sua carta d’identità. Fino ad allora, fino alla finezza d’uno scrittore del valore del Boccaccio, Nicoloso da Recco non era disceso qui tra noi. Dunque non faceva parte del mondo: non era esistito. Riassunto: le Canarie non citate come scoperta in atti o documenti ufficiali coevi alla scoperta stessa; Nicoloso da Recco come notizia seconda, donataci dal Boccaccio. Ma allo scrittore di Certaldo chi svelò quella esistenza? Sappiamo che era in amicizia con la nobile famiglia dei Bardi, banchieri fiorentini, e dunque furono quest’ultimi a parlargli del secondo scopritore delle Canarie.

