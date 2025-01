Il “Premio della solidarietà” all’associazione “Agapo”

Domani, solennità dell’Epifania, il vescovo diocesano celebra come ogni anno la messa pontificale delle 10.30 nella cattedrale di Cristo Re. E, sempre come ogni anno, al termine del rito consegnerà il premio “Monsignor Siro Silvestri” per il 2024, conosciuto come “premio della solidarietà”, ed anche, popolarmente, come “premio della bontà”. Per procedere all’assegnazione, venerdì scorso, dopo attenta valutazione della candidature pervenute, l’apposito comitato diocesano, presieduto da monsignor Palletti, ha deliberato di attribuire il premio all’associazione “A.G.A.P.O.”, acronimo che sta per Associazione Genitori Soggetti Autistici Progetto Orizzonte. E questo nella persona del suo presidente dottor Roberto Barichello. Dall’aprile 2011, quindi da quasi quindici anni, l’associazione, tramite i propri volontari, opera alla Spezia e in provincia allo scopo di garantire a ragazzi e ad adulti affetti da DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e da altre disabilità cognitive una prospettiva di vita dignitosa che traguardi una completa inclusione sociale e lavorativa. Da un’iniziale esperienza laboratoriale di creazione di ceramiche, l’associazione ha sviluppato progetti culturali e artistici sino ad esporre al CAMeC – il museo cittadino di arte moderna e contemporanea – le opere dei propri associati. Ciò è avvenuto nell’ambito del progetto “DISART”, acronimo riassuntivo del concetto di una disabilità che si esprime incontrando l’arte. Ideatore e motore dell’iniziativa è appunto “A.G.A.P.O.”, attraverso le “Officine A.G.A.P.O.”, che hanno sede alla Spezia in cortile Fabbro Ferraio 15. Da sottolineare è la fruttuosa collaborazione maturata con molte realtà, tra le quali la Fondazione “Aut Aut”, di cui “A.G.A.P.O.” fa parte. Strategico è inoltre il centro diurno Campus Agri-Sociale Sant’Anna, che si trova in via Sant’Anna 12, alle pendici del monte Parodi, e che è convenzionato con l’Azienda sanitaria locale “Spezzino”: Nel campus ragazzi e ragazze vivono stabilmente durante la settimana e gestiscono una fattoria con animali, coltivando anche prodotti agricoli, in un contesto di lavoro in autonomia, accogliendo nei fine settimana ospiti per eventi e pranzi, e svolgendo anche attività alberghiera. Il premio, come consuetudine, è erogato grazie al contributo del club Lions “La Spezia Host”, i cui dirigenti e rappresentanti saranno presenti alla cerimonia di consegna.

(Stefano Strata)

