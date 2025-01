Il Vado pareggia all’ultimo e non accorcia dal Bra. Cottafava: “Dispiace non aver preso bottino pieno, prossime partite importanti”

Il Vado inizia il suo 2025 con un pareggio (1-1) contro il Chisola. Interrotta quindi la striscia di vittorie che durava dal 3 di Novembre ma, sicuramente, non interrompe la striscia di risultati utili che va avanti dal 13 di ottobre. Un gran Vado fino alla metà del secondo tempo dove i ritmi della squadra sono calati rispetto agli avversari che, al novantesimo, trovano la rete del pareggio. In gol per il Vado il solito Vita che, con Alfiero, stanno producendo una valanga di gol in campionando portando diversi punti alla squadra vadese.

Con questo risultato la squadra di Cottafava mantiene comunque la seconda posizione in classifica, ma il Bra allunga il passo staccando nuovamente i liguri a +7 dal secondo posto. Il fatto surreale è che, ad un certo punto delle due partite, con il Vado che vinceva e il Bra in pareggio, i rossoblù erano soltanto a -3 dal primo posto.

