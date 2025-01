Incidente stradale a Buonviaggio: carabiniere aggredito durante i rilievi, un arresto

Momenti di tensione durante i rilievi di un incidente stradale avvenuto a Buonviaggio. I fatti risalgono a ieri sera quando per dinamiche in fase di accertamento due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. Un’auto è rimasta nella carreggiata mentre il secondo veicolo è finito fuori strada. Una giovane donna, sulla ventina, è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure. Per i rilievi dell’incidente sono arrivati sul posto i Carabinieri e durante l’operazione però la situazione si è complicata. Stando a quanto appreso dalle forze dell’ordine un uomo, trentenne, risultato in stato di alterazione e rimasto coinvolto nell’incidente è diventato aggressivo, per poi scagliarsi contro uno dei militari spezzandogli un dito provocandogli ferite guaribili in settimane. L’episodio ha provocato pesantissimi disagi al traffico. Il trentenne è stato arrestato e sarà processato per direttissima.

