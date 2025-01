La “Pasquetta” e le tradizioni liguri dell’Epifania: un viaggio tra mito, folklore e misteri nascosti

In Liguria, quando si parla di “Pasquetta“, si sta in realtà facendo riferimento a una festività ben diversa da quella che tutti conosciamo. Mentre nel resto d’Italia “Pasquetta” è il lunedì successivo alla Pasqua, qui, nella terra ligure, il termine si associa all’Epifania, celebrata il 6 gennaio. Questa curiosa variazione ha radici profonde, che affondano nella storia e nei significati più nascosti delle tradizioni locali.

Il termine “Pasquetta” potrebbe derivare da un’antica consuetudine: in passato, infatti, durante l’Epifania veniva annunciata la data delle festività pasquali. Un’altra teoria ipotizza che “Pasqua” fosse usato per riferirsi a diverse celebrazioni, un po’ come accade con la “Pascua de Navidad” in spagnolo per il Natale. In Liguria, infatti, l‘Epifania è anche conosciuta come “Pasqua di Befana” o “Pasqua Epifania”, e il diminutivo “Pasquetta” potrebbe evocare l’idea della grande festa legata alla Natività, ma celebrata con un’atmosfera più intima.

