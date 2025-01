La vespa velutina “residente” in città, un gruppo di volontari cerca di contrastarla: “Massima attenzione, pericolosa anche per l’uomo”

La vespa velutina è un ospite pericoloso per le api e l’uomo. La sua presenza non è più limitata all’alta Val di Vara dove le segnalazioni erano partite circa sette anni fa. Dal 2016 ad oggi sono arrivate anche in Val di Magra allungando fino in Toscana dove sono stati trovati 200 nidi. Le segnalazioni però non si fermano qui perché non mancano quelle arrivate dal Piemonte. In provincia della Spezia, solo nel 2024, sono stati neutralizzati 80 nidi compresi quelli che da settimane attirano l’attenzione sui social: in Via Borachia a Migliarina e al parco della Maggiolina che dovranno essere rimossi.

Alla Spezia è presente un gruppo di persone, alcuni sono anche apicultori, che in forma di volontariato cercano di informare i cittadini sui rischi di questa specie, non autoctona. All’interno di un nido possono risiedere fino a settemila esemplari e la figura centrale è quella della regina che praticamente resta sempre attiva.

