Marina Chiavari: porto, il presidente risponde all’ex sindaco Levaggi

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Nel 2018 il gruppo Noi di Chiavari, quindi il duo Levaggi-Garibaldi, si era scagliato contro la mia presidenza oltre che ad opporsi alla nuova gestione pubblica dei parcheggi blu attraverso Marina Chiavari. Ancora una volta i numeri e i risultati testimoniano il buon operato del consiglio di amministrazione da me presieduto. Con la gestione dei parcheggi abbiamo portato al Comune di Chiavari un utile netto superiore ai 5 milioni di euro e con la gestione degli ormeggi, quest’anno, abbiamo incassato oltre 350 mila euro in più dello scorso anno. Occorre ricordare che durante il mandato di Levaggi il porto aveva i bilanci al limite, non andava bene e si iniziava a parlare di privatizzare l’approdo grazie alla presenza di qualche salvatore glocal. Abbiamo dimostrato che, lavorando bene, il porto di Chiavari può rimanere pubblico e dare utili al comune che li investe a favore dei cittadini in opere e servizi, senza doverlo svendere. Numeri alla mano, il duo Levaggi- Garibaldi ha perso una buona occasione per stare zitto” risponde cosi Pierluigi Piombo, presidente di Marina Chiavari, alle affermazioni degli scorsi giorni di Levaggi.

