Promozione, il Millesimo trova la quarta vittoria consecutiva. Macchia: “Bravi a sbloccarla, ora serve dare continuità”

Millesimo. Un Millesimo straripante. Oggi pomeriggio, presso il “Felice Ceravolo” di Genova, Superba Calcio e Millesimo si sono affrontate in occasione di uno dei match valevoli per la quindicesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”). La formazione di mister Macchia ha inaugurato il 2025 esattamente come aveva salutato il 2024: vincendo.

Il match infatti è terminato con il risultato di 1 a 4, un’affermazione fondamentale per tenere il passo di Carcarese, Ceriale e Pontelungo, tutte dirette concorrenti dirette del Millesimo le quali sono risultate vincenti in questo turno di campionato.

