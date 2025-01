Rapallo: collocazione del “polpo” decisa replica di Ricci a Carannante

Da Elisabetta Ricci, sindaco di Rapallo

In relazione alle recenti dichiarazioni del consigliere comunale di opposizione Andrea Carannante

riguardo al progetto della nuova piazza del Polpo, ritengo necessario fare alcune precisazioni.

Durante la mia campagna elettorale, ho ribadito con fermezza che la statua del Polpo è un simbolo

prezioso per la nostra città e per i cittadini, e ho promesso di adoperarmi per riportarla nella sua

posizione originaria. Nel mese di luglio, a poche settimane dalla mia elezione, ho incontrato il

progettista del progetto della piazza, affiancato dai tecnici dell’Amministrazione, con l’obiettivo di

verificare la fattibilità di una variante che consentisse il ritorno della statua nel suo sito originale.

Purtroppo, nel corso di quell’incontro è emerso che tale modifica avrebbe avuto significative

implicazioni: il fermo dei lavori in corso, l’adozione di una nuova progettazione con costi aggiuntivi

a carico dei cittadini e la necessità di rivedere completamente la piazza, con impatti anche sulla

viabilità. Inoltre, le modifiche strutturali necessarie non avrebbero consentito di riportare la statua al

suo posto originario.

Successivamente, insieme al progettista e alla Soprintendenza, abbiamo trovato una soluzione

alternativa: migliorare il design della fontana in cui la statua sarà collocata, in modo da valorizzarla

al massimo e restituirle il riconoscimento che merita.

I lavori stanno procedendo regolarmente, rispettando la tempistica prevista, con l’obiettivo di

completare la piazza entro le festività di luglio, per consentire alla comunità di usufruire del nuovo

spazio già dalla prossima estate.

Ritengo necessario respingere con forza le insinuazioni espresse dal consigliere Carannante, che ha

dichiarato “Chi tradisce una volta, infatti, può tradire altre volte”. Invito il consigliere a moderare il

suo linguaggio e a riflettere sul significato di coerenza e affidabilità. Ogni giorno, il mio impegno e

quello della mia Giunta sono indirizzati a lavorare con serietà e responsabilità per il bene della

nostra città, e siamo sempre pronti al dialogo costruttivo con tutti.

Infine, invito il consigliere Carannante a visitare con maggiore frequenza gli uffici comunali per

prendere visione diretta del lavoro svolto, delle decisioni prese e dei concreti risultati che stiamo

raggiungendo per il benessere della comunità.

» leggi tutto su www.levantenews.it