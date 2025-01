Rapallo: supermercato a San Pietro, imminente il sì della giunta

Dovrebbe approdare in giunta il progetto esecutivo di un supermercato a Rapallo, in frazione San Pietro di Novella, nell’ex area Rinaldi Petroli, proprio davanti all’ospedale, dietro la sottostazione Enel. A differenza di altre realizzazioni (asilo in serra e autosilo a gradoni di via Baisi), questa è vista positivamente dagli abitanti per due ragioni: un servizio che nella frazione manca e la riqualificazione di un’area importante. Inoltre è evidente che con il supermercato vicino a casa, diminuirebbe anche la viabilità verso il centro. Per altro chi ha accolto a braccia aperte una Coop, non può dire no ad un nuovo supermercato a San Pietro. In giunta tutti sarebbero d’accordo; in maggioranza solo un membro del Consiglio comunale avrebbe avanzato perplessità.

E’ evidente che tra questo investimento e quello previsto (e respinto) nell’area Macera, c’è un abisso. Il primo riqualifica una zona periferica; il secondo appesantirebbe l’area tra le piazze Cile e Primi e aumenterebbe il traffico.

