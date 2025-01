Recco: identità dell’uomo morto nel bosco, al momento solo ipotesi

A Recco si cerca di capire a chi possa appartenere il cadavere trovato nei boschi di località Cotulo a Recco sabato mattina da un cacciatore. Dal Golfo Paradiso non sdarebbe sparito nessuno. Nella zona del ritrovamento ci sarebbero tuttavia case diroccate che potrebbero offrire ricovero a senza fissa dimora. Tutte le ipotesi sono aperte tranne quella del suicidio per cui si scelgono altri scenari. L’interrogativo è perché l’uomo fosse privo di telefonino e documenti. E ancora ci si chiede se sia arrivato a Recco in auto o in moto magari ancora posteggiata. Il cadavere, che non avrebbe attirato animali selvatici, potrà dare indicazioni sull’età e sulla data del decesso, oltre il dna che potrà essere comparato a quello di presunti familiari. La Procura avrebbe una rosa di nomi di persone scomparse, ma potrebbe trattarsi anche di uno straniero senza permesso di soggiorno.

