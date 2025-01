Ruote veloci si raccontano al Museo del ciclismo. Petacchi: “La Sanremo la vittoria più bella”. Chicchi: “Al Lunigiana primo e ultimo nello stesso giorno”

Ruote veloci ieri sul divano del Museo del ciclismo della Spezia. Un incontro, quello con Alessandro Petacchi – quasi cinquanta successi tra Giro, Tour e Vuelta – e Francesco Chicchi, campione del mondo U23 nel 2002, che ha richiamato in Via dei pioppi un numeroso pubblico di appassionati, pronto ad ascoltare i due ex pro, tra loro legati da una sincera amicizia. Tra le prime battute della chiacchierata, condotta da Luca Natale, quelle sui successi che stanno più a cuore – tra i numerosissimi acuti – allo spezzino Alejet. “La vittoria più bella è stata la Milano-Sanremo, la mia gara dei sogni fin da piccolo. Purtroppo ne ho vinta una sola. Sapevo che vincerla mi avrebbe dato tanto, ma quando è successo ho capito che era tanto di più di quello che mi aspettavo”, ha detto Petacchi rammentando la Classica di primavera del 2005. Ma certo un dolce ricordo è anche la maglia verde (leader classifica a punti, primato che ha portato a casa in tutti e tre i grandi giri) al Tour de France 2010, conquistata a 36 anni. “Una vittoria bella e importante, nata un po’ per caso. Tornavo al Tour dopo diversi anni e l’obiettivo era vincere una tappa. Ma giorno dopo giorno cominciai a pensare di poter vincere la maglia, anche se non era facile”, ha detto Petacchi. Per il quale Grand boucle fa anche rima con rimpianto. “Se tornassi indietro farei sicuramente qualche Tour in più. Nel 2010 mi sono davvero reso conto di cos’è veramente il Giro di Francia. Non me ne vogliano il Giro e le altre gare, ma è un palcoscenico diverso”, ha detto, mandando altresì il pensiero al ritiro in maglia verde del 2003: “Un errore madornale. Potevo vincerla”. Tra i rimpianti, il campione ha annoverato anche il non aver mai vestito il giallo e, uscendo dall’ambito francese, non essere mai diventato campione del mondo: “E’ una maglia speciale per tutti – ha detto a questo proposito -. La mia occasione l’ho avuta nel 2005, andavo molto forte. Il mondiale era a Madrid. Sono uscito dalla Vuelta che stavo bene, poi mi sono ammalato per due giorni, non ho detto niente a nessuno, ho cercato di curarmi il meglio possibile, ero raffreddato. Però fino all’ultimo giro stavo bene. E’ stato un Mondiale un po’ particolare: da quello che mi era stato detto doveva essere una Nazionale che doveva girare tutta intorno a me – si diceva non attacchiamo, dobbbiamo stare tranquilli -… poi il primo a scattare fu italiano. Io poi all’ultimo giro per radio dissi che non stavo bene, ‘liberi tutti’, fate pure la vostra corsa. Le radio funzionavamo benissimo, ma chiaramente all’arrivo dissero che non avevano sentito niente. Fa parte del gioco”. Un passaggio anche sulle classiche del nord: “Ne ho fatte troppo poche. La campagna del Nord l’ho sempre un po’ evitata per ragioni di programma. A fine carriera ho fatto la mia prima Roubaix, il mio primo Fiandre. Sono gare veramente belle”. E sulla sua partecipazione al Giro della Lunigiana, anno 1992: “Meglio non parlarne – ha detto scherzando il campione spezzino -… ci pensavo proprio venendo qua. Quel giro è stato sfortunato per me. Avevo la maglia, ma ho forato scendendo da Bastremoli e ho riforato scendendo da Ortonovo. Poi c’è anche qualche retroscena di squadra… il Ct disse: domani se fora bisogna aspettarlo e dargli la ruota, ma non andò così… ma ormai sono passati trent’anni! Certo è un rammarico non averlo vinto”. Ricordi dagli albori di una carriera conclusasi a ben 41 anni, nel 2015 (“Se mi avessero fatto firmare, avrei continuato…”, ha ammesso).

“Per quanto riguarda il Giro della Lunigiana il mio ricordo è di un primo e di un ultimo posto nello stesso giorno. Vinsi la semitappa con arrivo a Marinella, arrivai dietro tutti alla cronoscalata di Falcinellp”, ha ricordato Chicchi. Così poi sulle classiche del nord:”Ne ho fatte parecchie. Chiaramente le mie doti non erano quelle di essere davanti nel finale, i direttori sportivi mi usavano per dare una mano ai capitani per i primi 180-200 chilometri. Poi alzavi bandiera bianca e se riuscivi pedalavi fino all’arrivo, altrimenti cercavi un furgoncino che andasse all’arrivo… in qualche modo ci andavo!”, ha detto il corridore toscano. Che al capitolo rimpianti ha collocato il non aver mai vinto una tappa al Giro, per poi, non senza leggerezza, fare una considerazione di ordine generale: “Forse avrei dovuto ascoltare un po’ di più Alessandro – ha detto -. Però quando a 23-24 anni i risultati arrivano… io sono sempre stato uno da minimo sforzo, massima resa. Certo quei 2, 3, 4 chili avrei potuto perderli. Ale mi diceva: devi dimagrire. Io dicevo sì, poi magari ci fermavamo al bar e lui prendeva un caffé, io cappuccino e brioche”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com